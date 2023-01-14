TİP’in tekzibine rağmen BirGün haberinin arkasında

BirGün gazetesi, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yalanlayıp tekzip ettiği kulis haberinin arkasında durdu.

Görsel: TİP/BirGün/Diken

Emek ve Özgürlük İttifakı hakkındaki haberde, şöyle deniyor: ”Yüzde 3 dolayında oy alacağını savunan TİP yöneticilerinin, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan 20 milletvekilinin seçilmesi garantili yerlerden aday gösterilmesini istediği ifade edildi.”

Haberi, TİP’ten Sera Kadıgil yalanladı.

Haberdeki TİP 20 vekil istedi ibaresi tümüyle gerçekdışı. Böyle “kulis”lerde bize de görüş sorulursa kamuyu doğru bilgilendirmiş oluruz.



TİPin planı 3yıldır net. Kendi adı ve adaylarıyla seçime girmek. Bu sürecin sonunda kaç vekil çıkartacağımızın takdiri de sadece yurttaştadır. https://t.co/ERZ7narz2x — Sera Kadıgil (@serakadigil) January 14, 2023

Kadıgil’in ardından Ahmet Şık ve çok sayıda TİP üyesi de haberi eleştirdi.

Yalan haber yapmak suçtur. Yok eğer kaynağınız sizi manipüle ediyorsa haberin öznesine soru sormak temel gazetecilik kuralıdır. @simsekhuseyinn https://t.co/gUWSipwN1E — ahmet şık (@sahmetsahmet) January 14, 2023

TİP, bir de tekzip yayınladı. Konunun kendilerine sorulmadığı belirtilen tekzipte şu ifadeler yer alıyor:

* İttifak bileşeni siyasi partiler ve mücadele kurumlarının seçimlere nasıl girileceğine dair tartışmalarını sürdürdüğü doğrudur. Fakat Türkiye İşçi Partisi’nin Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) 20 milletvekili istediğine dair iddialar tamamen gerçek dışı ve dayanaksızdır. Bu iddiayla kamuoyuna yalan ve yanlış bilgi verilmektedir.

* Hüseyin Şimşek imzalı haber, BirGün gazetesine yakışmayan bir şekilde, çok açık yalan ifadeler içermektedir. Gazeteciliğin en temel ilkelerinden biri, haberi muhatabına sormaktır. Haberin buna gerek duymadan yazılması, en iyi niyetli yorumla imza sahibinin acemiliğidir. Fakat BirGün gibi deneyimli bir yayın organında bunun sorgulanmadan girilmesi bizi üzmüştür.

BirGün’den TİP’e yanıt

BirGün Gazetesi, TİP’in tekzibine yanıt verdi.

BirGün, TİP’in gazeteye yönelik kullandığı dili sorunlu olarak gördüğünü belirtirken haberin yazım aşamasında TİP’li isimlerle de görüşüldüğünü belirtti. BirGün’ün açıklamasında şunlar dile getirildi:

* Her şeyden önce tekzip metnindeki eleştirilerin aksine haberin oluşum sürecinde adı geçen iki partiden de isimlerle görüşüldüğünü ve benzer sorular sorulup yanıtlar alındığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Üstelik haber takibinin Meclis’te görev yapan bir grup gazeteciyle birlikte yapıldığını da özellikle belirtiriz.

* Kuşkusuz yaptığımız haberlerimizi ve haber dilimizi, tüm okurlarımız gibi TİP’li yetkililer ve yurttaşların da eleştirmeye hakkı var; dostça eleştirileri dikkate alıyoruz. Bununla birlikte TİP Genel Merkezi tarafından yayımlanan tekzip metninde gazetemize yönelik kullanılan dili sorunlu bulduğumuzu belirtmek isteriz. Aynı şekilde bazı sosyal medya paylaşımlarında da gazetemize yönelik kullanılan üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.