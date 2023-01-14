TİP’li Sera Kadıgil, vekil pazarlığı yaptıkları yönündeki haberi yalanladı

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Birgün’de yayınlanan ve ”TİP 20 vekil istedi” ifadesinin yer aldığı habere tepki göstererek iddiayı yalanladı.

Sera Kadıgil. Fotoğraf: Arşiv

Emek ve Özgürlük İttifakı hakkındaki ‘kulis’ haberde, ittifakın 20 Ocak’ta gerçekleştireceği kritik toplantının ardından cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi planladığı belirtiliyor. Haberde ayrıca TİP’le ilgili şu ifadeler yer aldı: ”Yüzde 3 dolayında oy alacağını savunan TİP yöneticilerinin, TBMM’de grup kurmaya yetecek sayı olan 20 milletvekilinin seçilmesi garantili yerlerden aday gösterilmesini istediği ifade edildi.”

Habere tepki gösteren Kadıgil, TİP’in 20 vekil istediği iddiasının tümüyle ‘gerçek dışı’ olduğunu belirtti. Kadıgil şunları söyledi: ”Böyle ‘kulis’lerde bize de görüş sorulursa kamuyu doğru bilgilendirmiş oluruz. TİP’in planı üç yıldır net. Kendi adı ve adaylarıyla seçime girmek. Bu sürecin sonunda kaç vekil çıkartacağımızın takdiri de sadece yurttaştadır.”