Meksika’dan ABD’ye giden Türkler artınca, konsolosluk taslak dilekçe hazırladı

Türkiye’den ABD’ye giden Meksika aktarmalı sığınmacı sayısı artıyor. Türk sığınmacıların işlemlerinin yoğunluğunu azaltmak isteyen Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, çareyi dilekçe taslağı hazırlamakta buldu.

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ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi’nin son verilerine göre 2020’den Temmuz 2022’ye kadar Meksika sınırından kuzeye geçerek iltica talebinde bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 21 bin 965 kişiye yükseldi. Türklerin genelde El Paso sınır kasabası üzerinden ABD’ye giriş yaptığı belirtiliyor.

Üstelik bu sayı giderek artıyor. Mayıs 2022’de sınır devriyelerince yakalanan Türk vatandaşı sayısı 2 bin 638. Bu da ay bazında bir rekor.

Sığınanların sayısındaki artış, New York’taki Türk konsolosluğunu Meksika’dan gelenler için dilekçe taslağı hazırlamaya itti.

New York’ta yaşayan akademisyen Hayrettin Günç, konsolosluğa gittiğinde karşılaştığı dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.