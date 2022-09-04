Meksika’dan ABD’ye nehir üzerinden geçmeye çalışan dokuz kişi hayatını kaybetti

ABD’li yetkililer, ABD-Meksika sınırında bulunan Rio Grande Nehri üzerinden ABD’ye geçmeye çalışan dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Son haftalardaki yağışlarla su miktarı artan Rio Grande Nehri, Meksika’dan ABD’ye geçmeye çalışan kişiler için ölümcül bir engel oluşturuyor. ABD’li yetkililer de, perşembe nehri geçmeye çalışan dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, henüz belirlenemeyen muhtemel can kayıplarıyla ilgili nehirdeki çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer ayrıca, nehirden geçmeye çalışan 37 kişiyi kurtardı. Kurtarılanlar dahil yasa dışı geçişten dolayı 53 sığınmacı gözaltına alındı. Meksikalı yetkililer de 39 kişiyi tutukladı.

ABD’li yetkililer, önümüzdeki haftalarda daha fazla yağmur beklediklerini söyleyerek “Bu olumsuz koşullara rağmen, Rio Grande Nehri’ni geçmeye çalışan 100-200 büyük gruplarla her gün karşılaşmaya devam ediyoruz” dedi.