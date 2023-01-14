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Yaramazlara biraz batar!

Sınavda HDP sorusunun ‘bedeli’: Üniversiteden üç ay uzaklaştırma

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, öğrencilere sınavda HDP’nin kapatılmasına işaret ederek sorduğu soru nedeniyle görevden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, Yücel, 9 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Hukukları Genel Esasları dersi sınavında öğrencilerine sorduğu soruda “Yunanistan ile kıta sahanlığı nedeniyle yaşanan sorun, Erdoğan tarafından ‘bir gecede’ vali ve emniyet müdürlüklerinin görev yerlerinin değiştirilmesi, sansür yasası, HDP’li belediyelere atanan kayyum ve açılan kapatma davası ile yaşanan yargısal baskı” gibi konulara işaret etti.


Bunun üzerine üniversite rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 53’üncü maddesi gereği sınavı iptal ettiğini bildirdi. Rektörlük, aynı sınavın 19 Ocak tarihinde yeniden yapılacağına dair öğrencilere özel mesaj gönderdi. Sınavın iptal edilmesi ardından Doç. Dr. Yücel’in, üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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