Akşam Postası / 14 Ekim 2022

Bakan ‘değerlendirelim’ demişti, Erdoğan, Putin’in gaz merkezi için talimatı vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Türkiye’de gaz merkezi kurma’ önerisiyle hakkında ”İlgili kurumlara müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Putin ile birlikte verdik” dedi.

MB anketi: Yıl sonu dolar/TL ve enflasyon beklentileri yükseldi

Merkez Bankası (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,78 oldu.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘seçim güvenliği’ yanıtı: Hiçbir kurumda olmayan bilgilere sahibiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği konusunda bir endişenin olmaması gerektiğini belirterek, “Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz. Gençlerin nerede oldukları, ne zaman hangi sandıkta oy kullanacakları yönünde bütün veriler elimizde var” dedi.

Demirtaş’a 2,5 yıl hapis: Erdoğan’la fotoğraf çektiren savcı şikayet etmişti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman hakkında, “Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak” sözleri nedeniyle kamu görevlilerini hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezası aldı.

Erdoğan’dan asgari ücret çıkışı: ‘Havada uçan’ değil ‘yere basan’ düzenleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek, “Biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin” dedi.

Taliban sözcüsü, Diyarbakır’da ‘Hizbullah medresesinde’ konuşacak

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve çok sayıda medrese açan Alimler ve Medreseler Birliği, Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban’ın sözcüsü Zebihullah Mücahid’i Diyarbakır’a getiriyor. ‘Mücahid Alimler Buluşması’ adı altında düzenlenecek etkinlikte konuşacak.

İklim aktivistleri Van Gogh tablosuna domates çorbası fırlattı

Britanya’da kurulan, iklim krizi konusunda kampanyalar üreten Just Stop Oil (Petrolü Durdurun) üyeleri Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un tablosuna önce domates çorbası attı sonra kendilerini duvara ‘yapıştırdı.’

Üniversitelilere ulaşım ‘müjdesi’nden yüzde 2’lik kesim yararlanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin 2022 için yılda iki kez gidiş-dönüş şeklinde bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin TL yapılacağı belirtildi. Yardım 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğu Türkiye’de 150 bin kişiyi kapsayacak.

Erdoğan, Kanal İstanbul’u yine gündeme aldı: Olmazsa olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’la ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek ”Olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelecek” dedi.

SpaceX, Ukrayna’nın internet faturasını Pentagon’un ödemesini istiyor

Merkezi ABD’deki, uzay teknolojisi ve taşımacılığı alanlarında hizmet veren SpaceX, Ukrayna’daki internet erişimini sağlayan terminaller ve hizmetler için faturayı Pentagon’un ödemesini istiyor.