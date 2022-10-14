Konut satışları eylülde yüzde 22,9 düştü

Türkiye genelinde konut satışları eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 düşüşle 113 bin 402 adet oldu.

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TÜİK verilerine göre, eylülde ipotekli satışlar da geçen yıl aynı aya göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970 adet kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde toplam konut satışları yüzde 11,4 artışla 1,06 milyon adet, ipotekli konut satışları da yüzde 25,7 artışla 228,601 adet oldu.

Yabancılara konut satışı da eylülde yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 adet, ocak-eylülde yüzde 32,5 artarak 49 bin 644 adet olarak kaydedildi

Eylülde Rusya vatandaşları yabancılar arasında 1196 konut alımıyla ilk sırda yer alırken, bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 592 konutla İran, 433 konutla Irak izledi.

Piyasada durgunluk

Konut talebinin belirgin oranda düşük olması konut piyasasında bir durgunluk emaresi olarak yorumlanıyor.

Konut piyasasındaki arz-talep dengesinin bir göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı, hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde yükseliyor.

Satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını ölçen ‘kapatılan ilan yaşı’ da ülke genelinde ve üç büyük ilde uzuyor.