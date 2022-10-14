HDP’nin önde gelen siyasetçileri Demirtaş’la görüştürülmedi

HDP’nin önde gelen siyasetçileri Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmek istedi. Ama Adalet Bakanlığı heyetin kapalı görüşmesine izin vermedi.

Fotoğraf: Diken/Reuters-AA

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, HDP’nin önde gelen siyasetçilerinin Demirtaş’la görüşmek için çalışma başlattığını yazdı.

Buna göre Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Sırrı Süreyya Önder’in görüşme için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ama bakanlık kapalı görüşe izin vermediği için yapılamadı.

Demirtaş’a yakın kaynaklara göre; söz konusu görüşme genel seçim durumunu konuşmak üzere önceden planlanmıştı.