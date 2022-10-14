Kılıçdaroğlu’ndan ‘seçim güvenliği’ yanıtı: Hiçbir kurumda olmayan bilgilere sahibiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği konusunda bir endişenin olmaması gerektiğini belirterek, “Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz. Gençlerin nerede oldukları, ne zaman hangi sandıkta oy kullanacakları yönünde bütün veriler elimizde var” dedi.

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Kılıçdaroğlu, ABD’deki temasları kapsamında başkent Washington’da ABD’de yaşayan Türk öğrencilerle bir araya geldi.

’68 kuşağındaydım’

Kılıçdaroğlu, kendi kuşağının siyasetin yararını da zararını da gördüğünü belirterek, “Sizin yaşınızdayken ben 68 kuşağındaydım, ağır bedeller ödeyen gençlerimiz oldu. Kimi sağdan, kimi soldan. Türkiye her çıkmaza girdiğinde bir askeri darbe oldu veya bir askeri girişim oldu. Şimdi biz içinde bulunduğumuz çıkmazdan demokratik yollarla çıkabilirsek Türkiye’nin ufkunu açacağız” diye konuştu.

Özgür akademi

Kılıçdaroğlu, üniversitelerin her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumlar olduğunu söyleyerek, “Birisi farklı düşündü diye, barış akademisyenleri mesela, üniversiteden atamazsınız. Akademisyenin en sert eleştirilerinden ders çıkarmazsa bir siyasetçi, Türkiye’ye bir şey veremez. Türkiye’ye bir şey verecek siyasetçi, her türlü eleştiriye tahammül edecek” diye konuştu.

‘Siyaset bir horoz dövüşü olmaktan çıkmalı’

Giyim özgürlüğü konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, siyasetin de ‘horoz dövüşü’ olmaktan çıkarılması gerektiğini anlattı: “Biz siyaseti başka bir kulvara taşımak istiyoruz. Yeni bir alana taşımak istiyoruz. Halk da siyasetçinin topluma ne vereceğini bilmeli. Artık siyaset bir horoz dövüşü olmaktan çıkmalı. Buradan çıkarabilirsek Türkiye’yi büyütürüz. Çıkaramazsak malum yine kavga ederiz, yine böyle dar bir alandan gitmiş oluruz. Veya şu başörtüsü taktı, öbürü başörtüsünü çıkardı, öbürü, hakim etek boyunu sordu, öbürü etek boyunu sormadı, öbürü ‘Niye şort giyiyorsun‘ dedi, öbürü ‘Niye şort giymiyorsun‘ dedi. Yani güncel böyle lüzumsuz konularda tartışıp gideceğiz yani. Buradan Türkiye’yi çıkaracağız.”

Seçim güvenliği

Bir soru üzerine seçim güvenliğine de değinen Kılıçdaroğlu, “Seçim güvenliği konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz. Gençlerin nerede oldukları, ne zaman hangi sandıkta oy kullanacakları yönünde bütün veriler elimizde var” dedi.

Kılıçdaroğlu, 1998’den bu yana Türkiye’de kimin hangi sandıkta oy kullandığına ilişkin verilerine sahip olduklarını kaydederek, “Yüksek Seçim Kurulu’nun zaman zaman verdiği bilgilerin yanlışlığını Yüksek Seçim Kurulu’na da bildiriyoruz. Onlar da bizim verdiğimiz doğru bilgiler üzerine kendi verilerini düzeltiyorlar. Dolayısıyla CHP, bu konuda çok iyi” dedi.