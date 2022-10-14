HDP’li vekilleri taşıyan araç kaza yaptı: Taksi şoförü hayatını kaybetti

Ankara’da HDP milletvekillerini havalimanına taşıyan araçla ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada taksi şoförü hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan milletvekilleriyse hastanede müşahede altına alındı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

HDP’nin açıklamasında, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Milli Kütüphane kavşağında milletvekillerinin içinde bulunduğu partiye ait bir aracın, ticari bir taksiyle çarpıştığı belirtildi. Kazada ticari taksi şoförü hayatını kaybetti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu sabah milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında bir ticari taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamıştır. Ancak taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altındadır.”