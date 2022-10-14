Üniversitelilere ulaşım ‘müjdesi’nden yüzde 2’lik kesim yararlanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin 2022 için yılda iki kez gidiş-dönüş şeklinde bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin TL yapılacağı belirtildi. Yardım 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğu Türkiye’de 150 bin kişiyi kapsayacak.

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Hafta başında kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzakta eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacaklarını açıklamıştı.

DHA’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırdığı haberine göre yardım yapılacak öğrencilerinin yılda iki defa gidiş-dönüş biletleri karşılanacak. Her bir bilet için 2022’de 500, 2023’te 750 TL destek verilecek. Böylece her öğrenciye 2022’de toplam 2 bin, 2023’te 3 bin TL bilet desteği verilecek.

Destekten 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2021-2022 istatistiklerine göre Türkiye’de 8 milyon 240 bin 997 üniversite öğrencisi var. Bu durum sosyal yardımdan üniversite öğrencilerinin yüzde 1,82’sinin yararlanacağını gösteriyor.

Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından öğrencilerin hesabına aktarılacak. Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.