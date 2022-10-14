Şenyaşar ailesi soruşturması: Dört yıl sonra iddianame

Şanlıurfa Suruç Devlet Hastanesi’nde Şenyaşar ailesinden iki kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin ikisi tutuklu 20 sanık hakkında dava açıldı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de Şenyaşar ailesinden iki kişinin hastanede öldürülmesine ilişkin dosyada iddianame hazırlandı.

AA’nın haberine göre ikisi tutuklu 19 sanık hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye yardım etme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal etme’, ‘suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış olay eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, sanıkların, devlet hastanesinde yaşanan olaylara ilişkin görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen suçları işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Suruç’ta, 14 Haziran 2018’de, ‘Ucuzluk Çarşısı’ içinde, AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan Şenyaşar ailesine ait dükkanda tartışma sonrası silahlı kavga çıkmış ve Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız’la Celal Şenyaşar olay yerinde hayatını kaybetmişti. Suruç Devlet Hastanesi’ne ağır yaralı çocuklarını görmek için giden baba Hacı Esvet Şenyaşar ve yaralı Adil Şenyaşar burada linç edilmişti.

Emine Şenyaşar’la saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın 9 Mart 2021 tarihinde başlattıkları ‘Adalet Nöbeti’ devam ediyor.