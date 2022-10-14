Bakan ‘değerlendirelim’ demişti, Erdoğan, Putin’in gaz merkezi için talimatı vermiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Türkiye’de gaz merkezi kurma’ önerisiyle hakkında ”İlgili kurumlara müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Putin ile birlikte verdik” dedi.

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Kazakistan’ın başkenti Astana’daki liderler zirvesinde Putin, Erdoğan’a, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne gaz tedarik etmek için en güvenilir yol olduğunu söyleyerek, gaz tedarik merkezi inşa etmeyi teklif etmişti.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, önerinin kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Dönmez, ”Bu tip uluslararası projelerin fizibilitelerinin hazırlanması, hukuki, teknik, ticari yönlerinin masaya yatırılması gerekiyor” demişti.

Ancak Astana dönüşü gazetecilere konuşan Erdoğan, ‘değerlendirme’ kısmını da aşarak konuyla ilgili talimatların verildiğini söyledi.

‘Burada beklemeye diye bir şey yok’

Erdoğan’ın açıklaması şu şekilde: “İfade edildiği şekliyle, böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızla Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle enerji ve tabii kaynaklar bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya’dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı. Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar.”