Putin, Türkiye’ye gaz merkezi kurmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Türkiye’de gaz merkezi kurmayı teklif etti.

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Putin, Erdoğan’a, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne gaz tedarik etmek için en güvenilir yol olduğunu söyleyerek, Türkiye’de bir gaz tedarik merkezi inşa etmeyi teklif etti.

Putin, Rusya’dan Türkiye’ye enerji arzının ‘tam akışta’ ve talepler doğrultusunda olduğunu söyledi.

Putin, sadece tedariğin değil, fiyatlandırmanın da önemli olduğunu vurgulayarak “Birlikte oluşturabileceğimiz bu merkezin çalışması sırasında, elbette sadece tedarik için değil, aynı zamanda fiyatın belirlenmesi için de bir platform olacak, çünkü bu çok önemli bir konu. Fiyatlar çok yüksek. Bunları kolayca düzenleyebiliriz” dedi.

Erdoğan, gaz merkeziyle ilgili yorumda bulunmadı.

Putin, dün de Moskova Enerji Haftası’ndaki konuşmasında Rusya’nın Kuzey Akım’dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye’de bir doğalgaz merkezi (hub) kurabileceğini söylemişti.

Tahıl da gündemdeydi

Putin, en yoksul ülkelere yeterli miktarda tahıl gitmediğini söyledi. Rusya ayrıca, kendi tahıl ve gübre ihracatının, Batı yaptırımlarının hedefinde olmamasına rağmen, yabancı limanlara erişim sorunları yaşadığını söylüyor.

Erdoğan Putin’e, “İstanbul anlaşması kapsamında hububat ihracatını ve Rus tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden daha az gelişmiş ülkelere transferini güçlendirmeye ve sürdürmeye kararlıyız” dedi.