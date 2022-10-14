Twitter’ın mahkemeye sunduğu belgeden: Elon Musk hakkında federal inceleme yürütülüyor

Twitter’ın ABD’deki mahkemeye sunduğu belgelerde, federal yetkililerin Elon Musk hakkında 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle inceleme yürüttüğü belirtildi.

Belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilse de, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı.

Fotoğraf: Reuters

Elon Musk’a anlaşmayı tamamlaması için temmuzda dava açan Twitter, Tesla şirketinin avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak ‘soruşturma mahremiyetini’ öne sürdüğünü söyledi.

Twitter, eylül sonunda Musk’ın avukatlarının belgeleri ‘özel kayıt’ olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini belirtti. Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

Twitter’ın mahkemeye sunduğu belgelerde “Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli” ifadesi yer aldı.

Reuters’a konuşan Musk’ın avukatı Alex Spiro, Twitter’ın mahkemeye sunduğu belgeleri ‘hedef şaşırtma‘ olarak niteleyerek ve “Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri” dedi.