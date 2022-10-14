CHP’de ‘A takımı’ tartışması: ‘Değişiklik taşları yerinden oynatabilir’

ALTAN SANCAR

CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu’nda değişiklik tartışmaları başladı. Çok sayıda isim MYK’ya takviye ihtiyacının olduğunu söylese de, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun buna sıcak bakmadığı belirtildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘A takımı’ olarak da nitelendirilen partinin MYK’sında değişiklik beklentileri partinin genel merkezinde tartışılır hale geldi.

Seçim öncesi MYK’ya takviye isteyenler kadar, seçim sürecinde müdahalenin ‘taşları yerinden oynatma riski’ taşıdığını düşünenler de var.

Diken’e konuşan CHP genel merkezinden kaynaklar, parti içinde MYK’ya takviye gerektiğini savunanların seçime güçlü girmek istediğini söyledi. Bu süreçte bazı tartışmaların çıktığını aktaran kaynaklar, değişiklik ve takviye görüşünü savunan partililerin parti içindeki etkin isimlere de bu görüşlerini ilettiklerini belirtti.

Takviye isteyen isimlere göre, seçim döneminde MYK’nın yenilenmesiyle ‘eksik kalınan alanlar’ takviye edilecek. Kılıçdaroğlu’nun üzerine bu süreçte ağır yük bindiğini savunan partililere göre, değişiklikle bu yükün hafiflemesinin de önü açılacak.

Partide MYK’da değişiklik tartışmasını doğrulayan ve kendisinin de ‘ziyaret edildiğini’ aktaran bir diğer CHP’liyse, seçim öncesi takviye ve değişiklik ihtimalini ‘uzak’ gördüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi MYK’yı değiştirmesi halinde ‘taşların yerinden oynayacağı’ görüşünü dillendiren kurmay, buna karşın, ‘eksiklikler’ olduğu görüşüne katılıyor. Eksikliklerin de ortak çalışmalar, uzman isimler ve ‘dışarıdan hizmet alımı’yla giderildiğini belirtti. Buna örnek olarak da Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini gösterdi.

CHP’li ismin verdiği bilgiye göre, ABD gezisinin organizasyon aşamasında yer alan isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Selçuk Sarıyar olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu durumdan sonradan haberi oldu. Kurmay dile getirdiği bu iddiasınıysa “Ekrem beyin adının geçmesinin nedeni İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar’ın organizasyonda yer alması” sözleriyle açıkladı.

Tartışmaların MYK değişikliğiyle sonuçlanmayacağını düşünen CHP’li isim, organizasyondan genel merkezdeki isimlerin sorumlu tutulmak istendiğini söyledi. Kurmaya göre parti içinde mücadele demokrasi gereği olsa da bunun ‘zarar verecek boyutlara’ getirilmemesi gerekiyor. Kendisine de MYK değişikliğini dile getirmesi için ziyaretler olduğunu, ama bu aşamada partideki herkesin görevine sarılması fikriyle karşılık verdiğini aktardı.