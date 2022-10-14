Kılıçdaroğlu ‘sekiz saati’ anlattı: Türkiye’den aktarılan servetle yapılan binayı gördük

‘Sekiz saat ortadan kaybolmasına’ ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu zamanı AKP’ye yakın TURKEN Vakfı’nın New York’taki binasını ziyaret etmek için önce beraberindekilerle bir toplantı yapmak ve ardından açıklama yapmak için yola çıkmak için kullandığını söyledi.

CHP lideri, AKP’ye geçen eski vekilleri Mehmet Ali Çelebi’nin RTÜK üyeliği için davet edildiğini ve böyle bir kararı zaten beklediklerini kaydetti.

Görsel: Twitter

CHP genel başkanı, ABD’deki temaslarını Halk TV’den İsmail Saymaz’a değerlendirdi.

Senatörlerle neden görüşmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Tercih etmedim. Gittiniz görüştünüz diyelim. Siyasilere ne diyeceksiniz? Bugün bir genç arkadaş ‘Dışarıdan destek almanız gerekir’ gibi bir ifade kullandı. Söyledim yani, dışarıdan desteğe ihtiyacımız yok. Özgür irademizle ülkemize demokrasiyi getirebiliriz. Demokrasiyi ülkeye getirmek için birisinden icazet almanın mantığı yok. Kendi irademizle dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandırabiliriz. Bu da siyaset tarihine giren güzel bir örnek olur. Nasıl Kurtuluş Savaşı verirken örnek olduysak mazlum ülkelere, demokrasi konusunda da örnek olabiliriz.”

Bulunamadığı sekiz saat

Kılçdaroğlu, AKP’ye yakın gazeteler ve sosyal medya hesaplarında gündeme getirilen “Sekiz saat boyunca nereye kayboldunuz” sorusunu da yanıtladı.

Gitmeden önceki gece beraberindekilere Ensar ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜRGEV) ortaklığında ABD’de kurulan TURKEN Vakfı’na gideceğini açıkladığını kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Toplandık. ‘Hangi açıklamayı yapacağız’ diye sordular. Açıklamayı söyledim. ‘Tamam’ dediler. ‘Kimsenin haberi olmaması lazım, normal çalışmanıza devam edin, havaalanına arkadaşları gönderin. Havaalanında Genel başkan başka yere gitti, yetişirse gelecek diye söyleyin’ dedim. Bindik arabaya, New York’a geldik. Yeri bulmak için biraz dolaştık. Sonra yeri bulduk. Türkiye’den aktarılan servetle yapılan binayı görüyorsunuz. Gerçekten bir gökdelen, etrafındakilere göre biraz daha yüksek. Tabela görmedik. İçeri girmedik.”

‘FETÖ’yle görüştü’ yalanı

İktidar yanlısı kanal ve gazetelerin bu sekiz saatte Pensilvanya’ya gittiğini ve ‘FETÖ’cülerle görüştüğünü’ iddia etmesine de değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Düzeysiz bir tartışma. Olayı bilmeden, araştırmadan, hatta sahte haritalar icat ederek yapıyorlar. Buna alışkınım. Parayı veriyorsunuz, istediğiniz haberi yazdırıyorsunuz. Onlar gazeteci değil. Tetikçiden gazeteci olmaz. Gazeteci araştırır, bakar; Pensilvanya nerede, bizim geldiğimiz yol nerede…Buna bakması lazım. En azından ilkokul mezunu birisi için yeterli bir şey. Haritayı açacak, nerededir, nereye gitti, ne oldu. İktidarı destekleyen medyanın ne kadar kirlendiğini gösterir. Bir medya bu kadar kirlenmemeli. Eleştirebilirler, ‘Üniversiteyi niye ziyaret ettin‘ diyebilirler. ‘Siyasilerle görüşmen gerekiyordu‘ diyebilirler. Hepsini saygıyla karşılarım. Ama yalan haber yapmaları…Buna çok alıştık. Yalan yanlış bir sürü şey.”

Temsilcilerle görüşmeyi reddetti

Temsilciler Meclisi’nden üç üyenin görüşmek istediği fakat Kılıçdaroğlu’nun bunu reddettiği de öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu, bunu ,“‘Siyasilerle görüşmeyeceğim’ diyorsunuz, geldikten sonra görüşürseniz doğru olmaz” diye değerlendirdi.

Sansür yasası

Sansür yasası’nın Meclis’ten geçmesi hakkında Kılıçdaroğlu, AKP yanlısı gazeteleri işaret ederek şöyle konuştu: “Özgür medyadan korkan bir iktidarın bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. Nokta. Bir siyasetçinin ihtiyaç duyduğu şey sağlıklı eleştiridir Eleştiriye tahammül edemiyorsanız, herkesi susturacağınızı sanıyorsanız olmaz. Eğer dezenformasyonla mücadele edecekseniz, buyrun işte Yeni Şafak’ın, Aydınlık’ın, diğer gazetelerin manşetleri. Hepsi yalan yanlış. Getirdikleri düzenleme, sosyal medyada ciddi önlemler almak, gazetecilerin yazdığı yazıları sansürlemek, engellemek… Amaç bu zaten.”

Çelebi’nin AKP’ye geçmesi

AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin nikah şahidi olduğu hatırlatılan Kılıçdaroğlu, “Pişman mısınız” soruşunu şöyle yanıtladı: “Hayır. O zamanki Çelebi ile şimdiki Çelebi arasında dünya kadar fark var. Ben o zamanki Çelebi’ye nikah şahitliği yaptım.”

Çelebi’nin AKP’ye geçmesini RTÜK üyeliği için bir transfer olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Soru şu. Neden RTÜK başkanı yazı yazmadı. Transferi beklediler. Bir kişinin transferi yönünde çaba harcandığını tahmin ediyorduk. RTÜK başkanı bekliyor zaten.”