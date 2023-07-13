Akşam Postası / 13 Temmuz 2023

Erdoğan ‘rasyonel politikalar’ üzerinden yabancı yatırımcıya göz kırptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz” dedi.

AYM tartışmalı öğretmenlik kanununun bazı hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptaline karar verdi.

İsveç yargısı, iki kişinin Türkiye’ye iadesini durdurdu

İsveç’in en yüksek yargı organı, suçlandıkları eylem İsveç’te ‘suç sayılmadığı’ için Türkiye tarafından istenen iki kişinin iadesini reddetti.

Yargıtay, Hrant Dink anmalarını suç saydı

Yargıtay başsavcılığı, Gezi davası tebliğnamesinde 19 Ocak Hrant Dink anmaları için yapılan görüşmeleri de suç unsuru saydı. Dink ailesi tebliğnameye tepkili.

Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST-100 endeksi gün içerisinde 6.435,52’yi görerek yeni bir rekor kaydedildi.

Cinsel saldırı var, 13 yıl hapis cezası var, tutuklama yok

Alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanık hükümden sonra da cezaevine girmeyecek.

Hollandalı bakan tehditler nedeniyle siyaseti bırakıyor

Hollanda Başbakan Yardımıcısı Sigrid Kaag, güvenlik gerekçesiyle siyaseti bırakma kararı aldı.

Yanıltıcı reklamlara yedi ayda yaklaşık 44 milyon lira ceza

Son yedi ayda aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma ve 43,7 milyon lira idari para cezası kesildi.

Çiğ süt fiyatına yaklaşık yüzde 35 zam

Çiğ sütün fiyatına yüzde 35,2 oranında zam yapıldı. Bu zam, dağıtım gibi cari giderleri kapsamayacak.

İSPARK ücretlerine zam

İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 18’e varan zam yapıldı.

İçkili araç kullanırken bir çocuğun ölümüne yol açan kaymakama ödül gibi ceza

Batman’ın Gerçüş ilçesinin kaymakamıyken içkili kullandığı resmi aracıyla 13 yaşındaki Muhammet Çelik’in ölümüne yol açan Server Sinanoğlu, iki yıl hapisle cezalandırıldı.