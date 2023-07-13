Hollandalı bakan tehditler nedeniyle siyaseti bırakıyor

Hollanda Başbakan Yardımıcısı Sigrid Kaag, güvenlik gerekçesiyle siyaseti bırakma kararı aldı.

Eşi Filistinli, dört çocuk annesi Kaag, kararına gerekçe olarak ailesine yönelik tehditleri gösterdi. Kaag, popülizm ve İslamofobi karşıtı görüşleriyle öne çıkan bir isimdi.

Sigrid Kaag. (Twitter)

Kaag aynı zamanda maliye bakanı ve hükümet ortağı Demokratlar 66 Partisi’nin (D66) lideri.

BBC Türkçe’nin Hollanda medyasına dayandırdığı habere göre sık sık ülkedeki siyasal ortamı eleştirerek popülizm ve İslamofobiye karşı çıkan Kaag’ın özel hayatı, ‘dehşet verici bir şekilde’ mercek altındaydı. Aşırı sağcı kesim, Kaag’ı eleştirmek için zaman zaman sosyal medyada, o ve ailesinin eski Filistin lideri Yaser Arafat’la çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Kaag’ın özellikle aşırı sağ söylemi hedef alan duruşuyla hedef haline geldi. Aşırı sağ ve komplo teorisyenlerinin eleştiri ve tepkileri sosyal medyayla sınırlı kalmadı.

Bir komplo teorisyeninin, elinde yanan bir meşaleyle evinin kapısına kadar gelmesi Kaag’ı hayli etkiledi.

Hollanda’ya çocukları için yerleşik bir düzen sağlamak amacıyla döndüğünü söyleyen Sigrid Kaag, “Burası onların ülkesi. Sadece Hollanda vatandaşlığına sahipler ama buna rağmen çok çarpık ve yanlış bir bakış açısıyla suçlanıyorlar. Onlara bunu yaşatmak istemiyorum” diye konuştu.

Kaag’a göre bazı kesimlerden kendisine yönelik tepkilerin nedeni, ‘kadın düşmanlığı.’ Hollandalı lider, sosyal iklimde bu düşmanlığın, ‘başlarını dışarı çıkarmaya cesaret eden kadınları’ hedef aldığını vurguladı. “İşim aileme zarar veriyo” diyen Kaag yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edecek.

Sigrid Kaag hakkında

Kaag, son dönemde Hollanda siyasetinde adından en çok söz ettiren isimlerden biriydi ve ülkenin ilk kadın maliye bakanı olmasının ardından Hollanda’nın ilk kadın başbakanı olmayı umuyordu.

Yaklaşık 34 yıl diplomat olarak çalışan Kaag, son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığı ve BM Lübnan Özel Temsilciliği görevlerinde bulundu. Kaag, BM adına Suriye’deki silahsızlanma misyonunu da yürüten isimdi.

İşi nedeniyle çocukları yurt dışında büyüyen Kaag, 2017 yılında ülkesine dönmeye karar verdi. Liberal sosyal demokrat eğilimli Demokratlar 66 Partisi’nden (D66) politikaya başlayan Kaag, 2017 yılında Dış Ticaret, Kalkınma ve İşbirliği Bakanı oldu. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı’na getirilen Kaag, 2021 yılında partisinin lideri seçildi.

Kaag, genel başkan olarak katıldığı ilk seçimde ciddi bir başarı elde ederek partisini ikinci sıraya taşıdı. Dört partili koalisyon hükümetinde daha güçlü bir konuma gelen Kaag, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı oldu.