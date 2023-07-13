Emmy adaylıklarında HBO rüzgarı: ‘Succession’ tarihe geçti

2023 Emmy Ödülleri adaylıklarında HBO yapımları listenin başına yerleşti. ‘Succession’ 27 adaylıkla boy gösterirken üç oyuncusunun aynı dalda aday gösterilmesiyle Emmy tarihine geçti.
‘Televizyon dünyasının Oscarları’ Emmy ödüllerinin bu yılki adayları duyuruldu.
Bu yıl en çok adaylığı HBO imzalı yapımlar aldı. Dördüncü sezonuyla final yapan ‘Succession’ 27 adaylıkla öne çıkarken onu 24 adaylıkla ‘The Last of Us’, 23 adaylıkla ‘The White Lotus’, 11 adaylıkla ‘Barry’ takip etti.
Prime Video’dan ‘The Marvelous Mrs Maisel‘ 14 adaylıkla, Hulu’dan ‘The Bear‘ da 11 adaylıkla diğer platformlar arasından öne çıkmayı başardı.
Bugüne dek hiç Emmy ödülü kazanamayan ‘Better Call Saul’ da final bölümleriyle adaylık almayı başaran diziler arasındaydı.
Yılın çok konuşulan dizilerinden ‘Only Murders in the Building’ ise yalnızca üç adaylık alabildi.
Öte yandan ‘Succession’ Brian Cox, Kieran Culkin ve Jeremy Strong’un ‘En İyi Erkek Oyuncu‘ dalında aday gösterilmesiyle, bir diziden aynı dalda üç adaylıkla Emmy tarihine geçti.
Kazananların 18 Eylül’de açıklanacak ancak ABD’de Oyuncular Sendikası’nın grev kararı alması bu tarihin ertelenmesine neden olabilir.
Ödüllerin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin kararın temmuz ayı sonuna kadar kesinleşmesi bekleniyor.
Önde gelen kategorilerdeki adayların listesi şöyle:
En İyi Drama
- Andor
- Better Call Saul
- The Crown
- House of the Dragon
- The Last of Us
- Succession
- The White Lotus
- Yellowjackets
En İyi Komedi
- Abbott Elementary
- Barry
- The Bear
- Jury Duty
- The Marvelous Mrs. Maisel
- Only Murders In The Building
- Ted Lasso
- Wednesday
En İyi Mini Dizi
- Beef
- Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Daisy Jones & the Six
- Fleishman Is In Trouble
- Obi-Wan Kenobi
En İyi Erkek Oyuncu – Drama
- Jeff Bridges – The Old Man
- Brian Cox – Succession
- Kieran Culkin – Succession
- Bob Odenkirk – Better Call Saul
- Pedro Pascal – The Last of Us
- Jeremy Strong – Succession
En İyi Kadın Oyuncu – Drama
- Melanie Lynskey – Yellowjackets
- Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – The Diplomat
- Sarah Snook – Succession
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi
- Bill Hader – Barry
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
- Jason Sudeikis – Ted Lasso
- Jeremy Allen White – The Bear
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi
- Christine Applegate – Dead to Me
- Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Wednesday
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi
- Taron Egerton – Black Bird
- Kumail Nanjiani – Welcome to Chippendales
- Evan Peters – Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story
- Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story
- Michael Shannon – George & Tammy
- Steven Yeun – Beef
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi
- Lizzy Caplan – Fleishman Is In Trouble
- Jessica Chastain – George & Tammy
- Dominique Fishback – Swarm
- Kathryn Hahn – Tiny Beautiful Things
- Riley Keough – Daisy Jones & the Six
- Ali Wong – Beef
En İyi Yarışma Programı
- The Amazing Race
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Voice
En İyi Reality Şov
- Antiques Roadshow
- Diners, Drive-Ins, and Dives
- Love Is Blind
- Queer Eye
- Shark Tank
Emmy adaylarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.