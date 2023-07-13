Emmy adaylıklarında HBO rüzgarı: ‘Succession’ tarihe geçti

2023 Emmy Ödülleri adaylıklarında HBO yapımları listenin başına yerleşti. ‘Succession’ 27 adaylıkla boy gösterirken üç oyuncusunun aynı dalda aday gösterilmesiyle Emmy tarihine geçti.

Fotoğraf: Succession (sol), The White Lotus (sağ üst), The Last of Us…

‘Televizyon dünyasının Oscarları’ Emmy ödüllerinin bu yılki adayları duyuruldu.

Bu yıl en çok adaylığı HBO imzalı yapımlar aldı. Dördüncü sezonuyla final yapan ‘Succession’ 27 adaylıkla öne çıkarken onu 24 adaylıkla ‘The Last of Us’, 23 adaylıkla ‘The White Lotus’, 11 adaylıkla ‘Barry’ takip etti.

Prime Video’dan ‘The Marvelous Mrs Maisel‘ 14 adaylıkla, Hulu’dan ‘The Bear‘ da 11 adaylıkla diğer platformlar arasından öne çıkmayı başardı.

Bugüne dek hiç Emmy ödülü kazanamayan ‘Better Call Saul’ da final bölümleriyle adaylık almayı başaran diziler arasındaydı.

Yılın çok konuşulan dizilerinden ‘Only Murders in the Building’ ise yalnızca üç adaylık alabildi.

Öte yandan ‘Succession’ Brian Cox, Kieran Culkin ve Jeremy Strong’un ‘En İyi Erkek Oyuncu‘ dalında aday gösterilmesiyle, bir diziden aynı dalda üç adaylıkla Emmy tarihine geçti.

Kazananların 18 Eylül’de açıklanacak ancak ABD’de Oyuncular Sendikası’nın grev kararı alması bu tarihin ertelenmesine neden olabilir.

Ödüllerin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin kararın temmuz ayı sonuna kadar kesinleşmesi bekleniyor.

Önde gelen kategorilerdeki adayların listesi şöyle:

En İyi Drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

En İyi Komedi

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders In The Building

Ted Lasso

Wednesday

En İyi Mini Dizi

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is In Trouble

Obi-Wan Kenobi

En İyi Erkek Oyuncu – Drama

Jeff Bridges – The Old Man

Brian Cox – Succession

Kieran Culkin – Succession

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Succession

En İyi Kadın Oyuncu – Drama

Melanie Lynskey – Yellowjackets

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi

Bill Hader – Barry

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – The Bear

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi

Christine Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi

Taron Egerton – Black Bird

Kumail Nanjiani – Welcome to Chippendales

Evan Peters – Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story

Michael Shannon – George & Tammy

Steven Yeun – Beef

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi/Televizyon Filmi

Lizzy Caplan – Fleishman Is In Trouble

Jessica Chastain – George & Tammy

Dominique Fishback – Swarm

Kathryn Hahn – Tiny Beautiful Things

Riley Keough – Daisy Jones & the Six

Ali Wong – Beef

En İyi Yarışma Programı

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

En İyi Reality Şov

Antiques Roadshow

Diners, Drive-Ins, and Dives

Love Is Blind

Queer Eye

Shark Tank

Emmy adaylarının tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.