Erdoğan ‘rasyonel politikalar’ üzerinden yabancı yatırımcıya göz kırptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz” dedi.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Yaklaşık iki yıl boyunca tüm dünyanın kabul ettiği rasyonel ekonomi politikaları terk edilerek ‘yeni ekonomi modeli’ uygulanmıştı. Buna göre faiz indirilecek ve böylelikle enflasyon düşecek, Türkiye cari fazla verecekti. Gelinen noktadaysa enflasyon ve cari açık fırladı. Bu uğurda sık sık piyasa dışı uygulamalara başvurulmuş ve dolarla altın satılmıştı.

İktidar, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek’i hazine ve maliye Bakanı olarak atadı. Şimşek rasyonel politikalara geçiş sözü verse de piyasa henüz yeni yönetime güvenebilmiş değil. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler de yok.

Şimşek, döviz için gözünü Körfez ülkelerine çevirmiş ve sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti. Erdoğan da bu ülkeleri ziyaret edecek.

Erdoğan, NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rezerv biriktirmek için rasyonel politikaları hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan Körfez ülkelerinden yatırım geleceğine dair umutlu.

Erdoğan, şunları dedi:

*Uluslararası rezerv birikimini artırmak için rasyonel politikaları hayata geçiriyor, uluslararası yatırımları ülkeye çekmek için çalışıyoruz.

*(Körfez ziyaretine yönelik) umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Katar’dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan’a, Katar’a geçeceğiz ve umutluyum.

Körfez ülkeleri ciddi yatırımlara hazırmış

*Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye’ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.’ Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan’da, Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacak.

*Bu ülkede enflasyonu tek haneye daha önce kim indirdi? AK Parti kadroları. Vatandaşlarımız müsterih olsun, enflasyonu yine tek haneye indireceğiz.

‘Suriye’den olacak göçleri engellemek önemli’

*Türkiye’ye bu göçmen girişlerinin engellenmesi ve yakalananlarının sığınma evleri veya göçmen evlerine alınması önemli. Atılacak adımlarla da bu işi daha da sınırlamak ve yerinden, özellikle Suriye’nin kuzeyinden olacak göçleri yerinde engellemek önemli. Şu anda buna yönelik çalışmalarımız var.

‘Avrupa Birliği üyeliği noktasında olumlu bir kanaat hakim’

*Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hakim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum.

Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde İsveç’in NATO üyeliğine karşı Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği şartını getirmişti. Almanya ve Avrupa Komisyonu iki konunun birbiriyle alakasız olduğunu belirtirken İtalya başbakanı bunun gündemde olmadığını dile getirmişti.

*İsveç’in katılım protokollerini onaylayacak merci, Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Şu an işleyen bir süreç vardır. Meclisimiz atılan adımları takip edecek, ülkemizin çıkarları doğrultusunda en doğru kararı verecektir.