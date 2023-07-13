Can Atalay’ın önergeleri ‘yemin etmediği’ gerekçesiyle işleme alınmadı

Cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın iki soru önergesi, yemin etmediği gerekçesiyle işleme alınmadı.

Fotoğraf: TİP

Gezi Parkı davasından bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan avukat Can Atalay, Hatay’dan TİP milletvekili seçilmişti. Avukatları, Atalay’ın mazbatasını alarak tutukluluğun bitmesi için başvuruda bulundu. Ama buna rağmen milletvekili Atalay, henüz serbest bırakılmış değil.

Bu nedenle milletvekili yeminini edemeyen ancak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na üye olarak seçilen Can Atalay, cezaevinde hazırladığı iki soru önergesini 4 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

ANKA’nın haberine göre Atalay, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, deprem bölgesiyle ilgili toplam 13 soru yöneltmişti.

Edinilen bilgiye göre Atalay’ın soru önergeleri işleme alınmadı. Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Denetim Bürosu uzmanları, konuyla ilgili olarak TİP danışmanlarını sözlü olarak bugün bilgilendirdi.

Buna göre Atalay’nın soru önergeleri milletvekili yeminini edemediği için ‘bekletici sorun’ olarak değerlendirilecek. Önergeler, yemin ettikten sonra işleme alınacak.