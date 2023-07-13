Yanıltıcı reklamlara yedi ayda yaklaşık 44 milyon lira ceza 

Son yedi ayda aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma ve 43,7 milyon lira idari para cezası kesildi.

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Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu 11 Temmuz tarihli toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil birçok idari yaptırım uyguladı.

94 dosyadan 80’i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 6 milyon 70 bin 113 lira idari para cezası uygulanmasına ve altı dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kurul, yılın yedi ayında 1253 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama tespit edilen 1109 dosya hakkında durdurma cezasının yanısıra 43 milyon 733 bin 953 lira idari para cezası uygulanması ve 34 dosyada erişimin engellenmesi kararlaştırıldı.

İstisnalara açık şekilde yer verilmedi

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan ‘ana vaat-istisna‘ uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu uyumsuzlukların, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, ‘faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı’, ‘kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı’ gibi esas unsurların açık ve anlaşılır biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görüldü.

Çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulmasıyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.