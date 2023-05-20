Nevşehir Belediyesi’nden muhalefet adına sahte ‘reklam’

Gazeteci Murat Ağırel, Nevşehir Belediyesi’nin kentteki panolara muhalefet aleyhine afişler astığını bildirdi.

Görsel: Twitter

Daha önceki seçimlerde de muhalefeti kötülemek amacıyla farklı illerde broşürler hazırlanmıştı. Muhalefet bunun arkasında AKP’nin olduğunu savunuyor.

Bu seçimde de ‘gelenek’ bozulmadı. İlk turda başlayan muhalefet aleyhine sahte broşür geleneğinin adresi bu defa Nevşehir oldu.

Ağırel, sosyal medya hesabından Nevşehir’de panolara asılan görüntüleri paylaştı. Ağırel’in paylaştığı görsellerde, “Selahattin Demirtaş serbest kalacak” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Ağırel, “Nevşehir Belediyesi Turizm ve AŞ tarafından Nevşehir’deki panolara muhalefet aleyhinde yalan reklamlar asılıyor” ifadesini kullandı.

İlk değil

Daha önceki afişlerde Kılıçdaroğlu’nun İHA-SİHA üretimlerini durduracağı gibi afişler asılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun PKK yöneticisini arkasına alarak reklam filmi çekmiş gibi montajlanan görüntüsünü mitinglerinde sık sık izletmişti.

İktidar, böylece milliyetçi seçmenleri manipüle etmeyi amaçlıyor.