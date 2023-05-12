CHP adına sahte broşür dağıtanlara suçüstü

CHP İstanbul ikinci bölge milletvekili adayı Bülent Ütebay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkında sahte broşür dağıtan kişileri, polislere suçüstü yakalattı.
Daha önceki seçimlerde de muhalefeti kötülemek amacıyla farklı illerde broşürler hazırlanmıştı. Muhalefet bunun arkasında AKP’nin olduğunu savunuyor. Bu seçimde de ‘gelenek’ bozulmadı.
İki gün önce Kılıçdaroğlu adına Kayseri’de paylaşılan sahte broşürlerde “SİHA’ların üretimlerini durduracağız” yazılmıştı.
Dünse İstanbul Esenler’de yine Kılıçdaroğlu’na ait olmayan sözlerin yer aldığı CHP imzalı broşürlerle dağıtıldı. Polisle birlikte olay yerine giden CHP milletvekili adayı Bülent Ütebay, sahte broşürlerin dağıtım anını kayda aldı. Polis, sahte broşürü dağıtanları gözaltına alındı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sahte broşürü dağıtanlar arasında Esenler belediyesi çalışanı ve TÜGVA temsilcisinin bulunduğunu belirtti. Videoda da Esenler belediyesi çalışanı olduğu iddia edilen Şeref Yumurtacı’nın broşür dağıttığını kabul ettiği görülüyor.
Kaftancıoğlu, Yumurtacı’nın olaydan bir gün önce Esenler emniyeti müdürünü ziyarete gittiği anların fotoğrafını da paylaştı.
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