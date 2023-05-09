Kılıçdaroğlu adına sahte broşür: SİHA’ların üretimini durduracağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adına Kayseri’de paylaşılan sahte broşürlerde “SİHA’ların üretimlerini durduracağız” yazıldı.
Daha önceki seçimlerde de muhalefeti kötülemek amacıyla farklı illerde broşürler hazırlanmıştı. Muhalefet bunun arkasında AKP’nin olduğunu savunuyor.
Yine son olarak İstanbul’da CHP logosuyla ‘İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız’ yazılı broşürler hazırlanmıştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partileri adına sahte broşür ve sticker bastıran kişilerin AKP il ve ilçe örgütlerinde görevli iki yönetici olduğunu duyurmuştu.
Benzer bir haber de Kayseri’den geldi. Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaştığı görüntüde sahte broşürde “SİHA’ların üretimlerini durduracağız” gibi Kılıçdaroğlu’na ait olmayan provokatif sözlerin yazıldığı görülüyor.
CHP adına sahte broşür hazırlatanlar AKP’li iki yöneticiymiş
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