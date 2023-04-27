CHP adına sahte broşür hazırlatanlar AKP’li iki yöneticiymiş

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partileri adına sahte broşür ve sticker bastıran kişilerin AKP il ve ilçe örgütlerinde görevli iki yönetici olduğunu duyurdu.

Canan Kaftancıoğlu. Fotoğraf: Twitter/Sözcü TV

Kaftancıoğlu iki gün önce, Sultanbeyli’de bir matbaada CHP logosuyla ‘İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız’ yazılı broşür ve sticker bastırıldığını duyurmuştu. Kaftancıoğlu, günün ilerleyen saatlerinde de bunu kimlerin yaptıklarını tespit ettiklerini ama açıklamayacağını dile getirmişti.

Dün Sözcü TV yayınına katılan Kaftancıoğlu, bu işi kimlerin yaptığını açıkladı.

İsim paylaşmayan CHP’li il başkanı, broşür ve sticker bastıran kişilerin AKP İstanbul ve AKP Sultanbeyli gençlik kollarında çalışan iki yönetici olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu iletişime geçtikleri emniyet güçlerinin bunun bir terör propagandası olduğunu ve şahısların gözaltına alınması gerektiğini dile getirdiğini ancak savcının talimat vermediğini de sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili Twitter’dan da paylaşım yapan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

* Emniyet yetkilileri tarafından, terör örgütü propagandası içerdiği ifade edilen sahte broşür olayıyla ilgili kişiler tespit edilmiş ve yetkililere görüntüler verilmiş olmasına rağmen üzerinden 24 saat geçmişken savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor?

* Görüntülerde tespit edilen iki genç AKP İstanbul ve AKP Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici. AKP il başkanına bilgi verdim, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Sonucu hep birlikte göreceğiz ancak bildiğim bir şey var ki sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağımız. Aklı kötülüğe çalışanları, gençleri bu kötülüklerine alet edenleri göndermeye az kaldı.