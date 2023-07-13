Çiğ süt fiyatına yaklaşık yüzde 35 zam

Çiğ sütün fiyatına yüzde 35,2 oranında zam yapıldı. Bu zam, dağıtım gibi cari giderleri kapsamayacak.

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Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu bugünkü toplantısının ardından şu açıklamayı yaptı:

*1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 11,50 TL olarak belirlenmiştir.

*Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

*Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 17 Kuruş fark uygulanacaktır.