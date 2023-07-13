KDV etkisi: Otoyol ve köprülere zam

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine Katma Değer Vergisi (KDV) artışını zam olarak yansıttı.

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Geçen hafta pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı. Bu zamlar otoyol ve köprü geçişlerine de yansıdı.

1’inci ve 2’nci köprüden geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 liradan 8,50 liraya, 3’üncü köprü 19 liradan 20 liraya çıktı.

Diğer zamlar şöyle: