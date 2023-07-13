Cinsel saldırı var, 13 yıl hapis cezası var, tutuklama yok

Alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanık hükümden sonra da cezaevine girmeyecek.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

13 Aralık 2020’de Mersin’in Yenişehir ilçesinde O.A. adlı 29 yaşındaki şahıs maket bıçağıyla tehdit ettiği 22 yaşındaki çalışanı H.C.’yi alıkoyup cinsel saldırıda bulunmakla suçlandı.

Adli kontrol şartıyla salıverilen O.A. hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık O.A. ve davacı H.C. katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı, O.A.’nın ‘maket bıçağını boğazına dayadığı kadına rızası dışında cinsel saikle dokunup tehdit içerikli konuştuğunu’ belirterek ‘silahlı şekilde cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırma istedi.

Karar

Mahkeme heyeti, sanığı ‘cinsel saldırı’ suçundan beş yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Maket bıçağı ‘silah’ sayılarak ‘cinsel saldırı’nın cezası yedi yıl altı aya, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘ suçunun cezası da altı yıla çıkardı.

Toplamda 13 yıl altı ay hapse çarptırılan sanığın ‘mevcut halinin devamına’ hükmedildi. Yani mahkemenin birçok suçtan suçlu bulduğu kişi cezaevine girmeyecek.