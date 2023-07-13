İçkili araç kullanırken bir çocuğun ölümüne yol açan kaymakama ödül gibi ceza

Batman’ın Gerçüş ilçesinin kaymakamıyken içkili kullandığı resmi aracıyla 13 yaşındaki Muhammet Çelik’in ölümüne yol açan Server Sinanoğlu, iki yıl hapisle cezalandırıldı.

Fotoğraf: gercus.gov.tr

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz 2022’de Sinanoğlu’nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik’e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Sinanoğlu tutuklanmıştı.

Sinanoğlu, ölen çocuğun ailesinin şikayetten vazgeçmesi üzerine duruşma günü beklenmeden tahliye edilmiş, 14 Ağustos 2022’de Çorum valiliğine hukuk müşaviri olarak atanmıştı.

Cezası ertelenmedi

Sözcü’den Özgür Cebe’nin aktardığına göre dün görülen davada Sinanoğlu duruşmaya katılmazken, ölen çocuğun ailesinin avukatı ve sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

Savcı mütalaasında sanığın ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme bilirkişi raporu ve toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçunun ‘sabit’ olduğuna kanaat getirip önce iki yıl hapisle cezalandırdı, ardından cezayı ‘artırarak’ iki yıl sekiz aya çıkardı.

Mahkeme sanığın ‘tali kusurlu’ bulunması nedeniyle cezasını iki yıl iki ay 20 güne indirip cezayı ertelemedi.