İçkili araç kullanırken 13 yaşındaki çocuğu öldüren kaymakama yeni görev

Batman’ın Gerçüş ilçesinin kaymakamıyken içkili kullandığı aracıyla bir çocuğu öldüren Server Sinanoğlu, başka bir kentin valiliğinde hukuk müşavirliğine atandı.

Fotoğraf: gercus.gov.tr

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 15 Temmuz 2022’de devlete ait resmi aracı içkili kullanırken çarptığı 13 yaşındaki Muhammet Çelik’i öldüren Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun, Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği’ne atandığına dair karar iki gün önce Resmi Gazete’de yayınlandı.

Atamaya ilişkin haberler çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı, bir yazılı açıklama yayınlayarak şunları kaydetti: “Kadrosu taşra hukuk müşavirliğine alınan Server Sinanoğlu’nun görevden uzaklaştırma hali devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak gerek adli soruşturma gerekse bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişi marifetiyle idari soruşturma sürmektedir.”

Kaza, 15 Temmuz’da Akpınar Mahallesi’ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolu’nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu’nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Çelik’e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 promil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı.