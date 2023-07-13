İsveç yargısı, iki kişinin Türkiye’ye iadesini durdurdu

İsveç’in en yüksek yargı organı, suçlandıkları eylem İsveç’te ‘suç sayılmadığı’ için Türkiye tarafından istenen iki kişinin iadesini reddetti.

Fotoğraf: AA

Türkiye tarafından ‘telefonlarına bylock indirip kullandıkları için’ iadesi istenen iki adama ‘FETÖ’ suçlaması yöneltiliyor.

İsveç Yüksek Mahkemesi, bu suçlamanın ‘çifte suçluluk şartını karşılamadığını’ kaydetti: “Bir mobil uygulamanın indirilmesi ve kullanılması, terör suçları yasası uyarınca suça iştirak olarak değerlendirilemez.”

Açıklamada söz konusu kişilerin iadesi halinde ‘zulme maruz kalma riskinin bulunduğu’ da yazıldı. Mahkeme, ikilinin İsveç’te ‘mülteci statüsüne sahip olduğunu’ bildirdi.

NATO üyeliği için uzun zamandır Türkiye’nin itiraz engelini aşmak için uğraşan İsveç, 11 Temmuz’da istediğini elde etmişti.