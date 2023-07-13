İSPARK ücretlerine zam

İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 18’e varan zam yapıldı.

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Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye’de bir saate kadar otopark ücreti 28’den 33 liraya yükseltidi. İki saate kadar ücret 36’dan 42 liraya, dört saate kadarki ücret 40’tan 47 liraya, sekiz saate kadar ücret 56’dan 65 liraya, 12 saate kadar ücret 74’ten 86 liraya, 24 saate kadar ücret 110’dan 130 liraya çıkarıldı.

Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde bir saate kadar otopark ücreti 20 liradan 23 liraya yükseltildi. İki saate kadar ücret 25’ten 29 liraya, dört saate kadar ücret 32’den 37 liraya, sekiz saate kadar ücret 40’tan 47 liraya, 12 saate kadar ücret 62’den 72 liraya, 24 saate kadar ücret ise 80’den 94 liraya çıkarıldı.

1 Ağustos’tan itibaren geçerli

İSPARK taksi duraklarında ise araçların giriş çıkışı 8’den 9 liraya, bir gün beklemesinin ücreti ise 33’ten 38 liraya yükseltildi.

Zamlı tarife, 1 Ağustos 2023’ten itibaren geçerli.

Basın kartı güncellemesi

Basın kartı sahiplerinin yol kenarı otoparklardan günde üç saat, kapalı ve açık otoparklardan günde sekiz saat ücretsiz yararlanması maddesindeki, ‘görev nedeniyle kullandıkları hususi bir aracını İSPARK AŞ sistemine kaydettirmeleri koşuluyla’ kısmı ‘basın kartlarını İSPARK görevlilerine ibraz ederek’ diye değiştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerinin kentte görev nedeniyle bulundukları birer araç maddesindeki ‘adlarına tescilli’ kısmı da çıkarıldı.