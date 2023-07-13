AYM tartışmalı öğretmenlik kanununun bazı hükümlerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptaline karar verdi.

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Eğitim sendikaları ve öğretmenlerin, ayrımcılığa yol açacağı ve öğretmenleri bakanlığa bağımlı hale getireceği endişesiyle söz konusu kanuna karşı çıkıyordu.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündemine, CHP’nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu aldı.

AA’nın haberine göre başvuruyu inceleyen Genel Kurul, bazı hükümlerin iptaline, bazılarının iptal isteminin ise reddine hükmetti.

İptal edilenler arasında, aday öğretmenlerin komisyon değerlendirmesiyle atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na mazeretsiz olarak katılmayanlarla bu program sonunda başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı.

Aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ve kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin hükümler de iptal edildi.

Yüksek Mahkeme ayrıca, kanunun 6’ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik ‘mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan’ ifadesi ile aynı Kanun’un 6’ncı maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik ‘ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar’ ibaresinin iptaline karar verdi.