Akşam Postası / 13 Ocak 2023

Risk uzmanı Piccoli, altılı masayı yerden yere vurdu: Erdoğan’a yardım ediyorlar

Küresel risk uzmanı Dr. Wolf Piccoli, altılı masayı sert şekilde eleştirdi. Piccoli, mevcut koşulların devam etmesi durumunda iktidarın seçimi kazanabileceğini söylerken, muhalefetin yaptıklarını yeterli bulmadı.

İBB’ye ‘terör’ suçlamasına dayanak yapılan DİAYDER davasında tahliye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasında tek tutuklu sanık Ekrem Baran tahliye edildi.

Gazeteci Sezgin Kartal tutuklandı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gözaltına alınan gazeteci Sezgin Kartal tutuklandı.

Kılıçdaroğlu af paketini açıkladı: Borç, sicil, Bağkur, ehliyet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kapsamlı bir af paketinin yürürlüğe gireceğini söyledi.

Erdoğan ‘NATO pazarlığında’ istemişti: İsveç, dört iade talebini daha reddetti

İsveç, Türkiye’nin ‘FETÖ’ bağlantılı olduğunu iddia ettiği dört kişinin iade talebini reddetti.

EYT aylıkları marta mı kaldı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT düzenlemesinin henüz Meclis’e gelmemesiyle ilgili “Aralıkta çıkıyor dendi, ocakta çıkıyor dendi, ortada hala bir şey yok. Değerli arkadaşlar, şimdi martta maaş bağlamayı düşünüyorlar” dedi.

Nebati ‘göz açtırmayacak’: Yeni kredi paketinden ceza da çıktı

Sabah yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin dün açıkladığı KGF’de kredilerin ‘doğru’ yere akması için alacağı önlemleri yazdı. Güngör’e göre Nureddin Nebati ‘göz açtırmayacak.’

Erdoğan seçim beyannamesini karışık buldu: Kısaltın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine sunulan 17 maddelik seçim beyannamesinin kısaltılmasını istedi.

Bedelli 105 bin; kıdem tazminatı tavanı 20 bin lira

Temmuza kadar bedelli askerlik yapmak isteyenler yaklaşık 105 bin lira ödeyecek. Aynı dönemde kıdem tazminatı tavanı da yaklaşık 20 bin lira.

Esad, Türkiye’yle müzakerelere dair ilk kez konuştu, koşullarını sıraladı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, müzakerelerin Türkiye’nin ‘işgal’ ve ‘terörizme desteği’nin sonlandırılması temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş: Trol çalışmaları, iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecek

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, medyadaki trol çalışmalarının ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçeceğini söyleyerek uyardı: “Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarını paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün.”

Özel’in ifşasıyla gündemde: ‘Yeşil toplar patladı’

CHP’li Özgür Özel’in ‘Süleyman Soylu’ dosyasında ifşa ettiği trol ordusu ‘Ebabil Harekatı’, AKP’nin üç sene önceki ‘yeşil balon’ harekatını akla getirdi.

Acun Ilıcalı’ya ‘kıyak’: RTÜK, savunma vermeyi ‘unuttu’

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), medya patronu Acun Ilıcalı’nın yeni yönetmeliğe karşı açtığı davada savunma vermeyi ‘unuttu.’ Dava Exxen’in binde 5 gelirinin kesilmesiyle ilgili.