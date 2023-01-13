Babacan: İsmimde mutabık kalınırsa rahat seçilirim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aday olması durumunda rahat seçileceğini söylerken, altılı masada önceliklerinin adayın ismi olmadığını söyledi.

Ali Babacan. Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlı ve meclis seçimleri 18 Haziran 2023’te düzenlenecek. İktidarsa, seçimleri bir-iki ay öne almayı değerlendiriyor. Altılı masanınsa adayı henüz belli değil. Seçimler yaklaşırken adayın hala belli olmaması kamuoyunda eleştiriliyor.

Ali Babacan, Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın gündemle ilgili sorularını cevapladı.

Babacan, Çakır’ın “Diğerleri kadar yoğun olmasa da adaylıkta sizin de isminiz geçiyor” demesine karşılık şunları söyledi:

* Önceliğimiz altılı masadan birinin cumhurbaşkanı adayı olması. Bu süreci hızlandıracaktır. Masa, dışarıdan birinde mutabık kalırsa aday o olur ama adaptasyon süreci gerekecek birkaç hafta. İşin kolayı genel başkanlardan birinin cumhurbaşkanı adayı olması.

* Eğer altılı masa, ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilir hem de en iyi şekilde yönetirim ama önceliğimiz kim sorusu değil, önceliğimiz (gazetecilikteki gibi) 5N’yi doldurmak.

Babacan’lı anket

MetroPOLL’un Temmuz 2022’de düzenlediği ankete göre Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ikinci tura kaldığında yüzde 44,5 oranında oy alıyor. Erdoğan’sa yüzde 41,2’de kalıyor. Babacan, şirketin sonraki anketlerine dahil edilmedi.