Acun Ilıcalı’ya ‘kıyak’: RTÜK, savunma vermeyi ‘unuttu’

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), medya patronu Acun Ilıcalı’nın yeni yönetmeliğe karşı açtığı davada savunma vermeyi ‘unuttu.’ Dava Exxen’in binde 5 gelirinin kesilmesiyle ilgili.

Acun Ilıcalı. (Arşiv)

1 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle Netflix gibi dijital yayın platformları RTÜK’ün denetimine girdi. Bunun üzerine birçok platform yönetmelikle ilgili dava açtı.

Dava açanlardan biri de Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen.

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan bugünkü yazısında RTÜK’ün Exxen’in şikayetine savunma vermeyi ‘unuttuğunu’ yazdı.

Söz konusu yönetmelik, sansür yönetmeliği olarak biliniyor ama Exxen, yönetmeliğin sadece maddi boyutuyla ilgili maddesine dava açtı. Dava açılan madde, platformların yıllık gelirlerinin binde 5’ini RTÜK’e vermek zorunda bırakıyordu.

Exxen, maddenin iptali için Danıştay’a başvurdu. RTÜK’ün savunma vermesi için son tarih 12 Eylül 2022’ydi ama kurum savunma vermeyi unuttu. Daha sonra savunma vermediğini fark eden RTÜK, ancak son tarihten sekiz gün sonra savunma verebildi. Bu durumda Danıştay, RTÜK’ün savunması olmadan karar vermek durumunda.

Pehlivan’a konuşan CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan İlhan Taşçı şunları dedi: “Exxen’in iptal başvurusundaki gerekçesi özgürlük kısmıyla değil, tamamen mali boyutuyla ilgili. Yoksa, özgürlüğünün kısıtlanmasından yakınmıyor davacı. RTÜK hukuk müşavirliği yasada öngörülen sürede idarenin savunmasını yapmadığı için, Danıştay 13. Dairesi de doğal olarak kurulun tezlerini ve gerekçesini bilmeden karar vermek durumunda kalacak. Dairenin Exxen lehine bir karar vermesi halinde ciddi bir kamu zararı oluşacak. Platform açısından ise ciddi maddi avantaj sağlama sonucunu yaratacak. Burada bakılması gereken en önemli nokta, sorumluların idarenin tezlerini yasal süresi içerisinde neden Danıştay’a iletmedikleridir. Tarihi atlama işi bilinçli mi, yoksa tamamen bir hesaplama hatasından mı kaynaklanmıştır? Bunun mutlaka açığa çıkarılması gerekir.”