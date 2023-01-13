Nebati ‘göz açtırmayacak’: Yeni kredi paketinden ceza da çıktı

Sabah yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin dün açıkladığı KGF’de kredilerin ‘doğru’ yere akması için alacağı önlemleri yazdı. Güngör’e göre Nureddin Nebati ‘göz açtırmayacak.’

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Ekonomi yönetimi, dövizden TL’ye dönüş için bir süredir bankalara baskı uygularken, kredilerin döviz veya varlık alımında değil de yatırımlarda kullanılması için sıkı bir politika yürütüyor.

Bu uygulamaların sonucunda krediye erişimin çok kısıtlandığını belirten banka genel müdürleriyse, durumu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye şikayet etmişti.

Nebati’yse krediye erişimle ilgili bir süredir Kredi Garanti Fonu hazırlıklarına işaret ediyordu. Nebati, dün KGF paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Buna göre paketin sağladığı kefalet limitlerinden 35 milyar TL’si işletme giderlerini, 35 milyar TL’si döviz kazandıran faaliyetleri, 20 milyar TL’si yatırım-proje finansmanını destekleme amacıyla ayrılacak.

Sabah yazarı Dilek Güngör, Bakan Nebati’nin bu kredinin ‘doğru’ yerlere akması için ‘nefes aldırmayacağını’ yazdı.

Güngör, Nebati’nin planını şöyle aktardı: ”Diyelim ki, A firması (alıcı), B firmasından (satıcı) mal ya da hizmet alıyor. Bunun için kredi çekecek. A firması malın karşılığında B firmasından aldığı faturayı bankaya veriyor. Banka ucuz maliyetli, uzun vadeli krediyi A firmasının eline saymıyor. Fatura ödemesini kendisi direkt B firmasına yapıyor. Ödemeden önce de faturayı Merkezi Fatura ve Katılım Bankaları Fatura Kayıt Sistemleri’nden inceletiyor. Fatura geçerli mi, mükerrer mi, tutar aşımı var mı? Gelir İdaresi sisteminden iptal edilen faturalara bakılacak. Kriterler tamamsa kredi çıkacak.

‘Hem bankaya hem işadamına ceza’

Tam tersi durum varsa… O zaman hem krediyi çekecek işadamına hem de bankaya ceza var. Refinansman yapan banka sistemden 1 yıl faydalanamıyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya döviz alanlar için kredinin kullanılmayan bölümü iptal ediliyor. Krediyi çekmeye çalışan işadamı kara listeye giriyor. İptal edilen faturanın yerine yenisini getirmeyenin faizi 9 puan artıyor. Diyelim ki, banka size 1 milyon TL limit açtı. Bankaya verdiğiniz faturaların bazıları bir hafta sonra iptal oldu. Ya 90 gün içinde yenisini getireceksiniz, ya da iptal olan faturanız kadar olan krediye yüksek faiz ödeyeceksiniz.”