Özel’in ifşasıyla gündemde: ‘Yeşil toplar patladı’

CHP’li Özgür Özel’in ‘Süleyman Soylu’ dosyasında ifşa ettiği trol ordusu ‘Ebabil Harekatı’, AKP’nin üç sene önceki ‘yeşil balon’ harekatını akla getirdi.

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2020’de dönemin AKP genel başkan yardımcısı ve tanıtım işleri sorumlusu Mahir Ünal, 12 maddelik ‘sosyal medya etik kuralları’nı açıklamış ve buna uyacaklardan profillerine ‘yeşil top’ koymalarını istemişti.

İktidar bu hamleyle hem sosyal medyada hakimiyet sağlamak hem de uzun süredir inandırıcılıklarını yitiren ve eleştiri konusu olan trol hesaplarla ilgili bir ‘imaj’ çalışması amaçlıyordu. Ancak iktidarın hesabı tutmadı.

Bu ‘yeşil toplu’ hesaplardan kadın siyasetçilere yönelik ‘tecavüz’ ve taciz çağrıları art arda teşhir oldu. Bu hesaplardan gelen hareketler AKP’lilerin de tepkisini çekmiş Şamil Tayyar, yeşil nokta sembolünün provokatif hesapların sığınağı haline geldiğini söyleyerek, üyelerin bu işaretten kurtulması gerektiğini açıklamıştı.

Simge, 24 kişilik AKP MYK’sında 10 üyesi tarafından da kullanılmamıştı.

Tepkiler artınca Ünal, kampanyanın başarıya ulaştığını savunarak ”Sona erdiriyoruz” demişti.

İktidarın bu hamlesi muhalefetin ”AKP’nin yeşil toplar patladı” eleştirilerine yol açmıştı.

Özgür Özel’in ifşaları sonrası AKP’nin yeşil balonları yeniden gündeme geldi.

Bu sabahki YouTube yayınında gazeteci Ünsal Ünlü, ‘yeşil top’ döneminde bu simgeyi kullanmayan kullanıcılara saldırılar yapıldığını hatırlattı. Ünlü, Ünal’ın dediğinin aksine bu projenin başarıya ulaşmadığını belirterek ‘Ebabil Harekatı’ faaliyetlerine değindi ve “Yeşil toplar patlıyor” dedi.