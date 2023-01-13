İBB’ye ‘terör’ suçlamasına dayanak yapılan DİAYDER davasında tahliye

CANAN COŞKUN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasında tek tutuklu sanık Ekrem Baran tahliye edildi.

Baran’a yurt dışı çıkış yasağı ve karakolda imza şart getirildi. Bir sonraki duruşma 8 Mart’ta.

DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile 23 mele hakkında Kürtçe hutbe ve vaaz verdikleri gerekçesiyle ‘örgüte üye olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan dava devam ederken soruşturma İBB’ye uzanmıştı.

Burada yargılanan din alimlerine yardım kartı verildiği ve gerekli araştırma yapılmadığı iddiasıyla yargılanan eski İBB yöneticisi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eski kurmayı Yavuz Saltık ise 25 Ocak’ta bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

Bu iki dava İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu hakkında görevinden uzaklaştırılarak, yerine yeni bir ismin getirileceği iddialarıyla da ilişkilendiriliyor.