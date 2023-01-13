Kıbrıs’ı karıştıran ‘fetva’: Bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır

CENK MUTLUYAKALI

Kıbrıs’ta müftü olarak görev yapan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın, ‘İslam’da Evliliğin Eşlere Tanıdığı Hak ve Yüklediği Sorumluluklar’ konulu seminerde sarf ettiği sözler ortalığı karıştırdı.

Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kuruluşu ‘Hala Sultan Aile ve Gençlik Merkezi’ (HAGEM) tarafından, Mağusa’daki Polat Paşa Cami’de düzenlenen seminerde Ünsal şunları söylemiş: “İnsanlar niye evlenir? Çoğalmak için. Dolayısıyla bir kadın kocasının yatak davetine icabet etmek zorundadır. Yani, ihtiyacı karşılanacak. Bazıları evleniyorlar, bir sene geçiyor, iki sene geçiyor, üç sene geçiyor çocuk yok. Niye yok? Kedimiz var. Olur mu ya? Evlenmenin sebebi çoğalmak. Elalemin kızı, elalemin oğlu sana neslin üresin diye helal kılınıyor. Keyif yapasınız diye değil.”

Bugün Kıbrıs adlı internet gazetesi, bu sözleri yazılı olarak okurlarına aktardı. Ünsal, söz konusu ifadeleri ‘söylemediğini’ savundu. Bunun üzerine Bugün Kıbrıs, konuşmanın ses kaydını yayınladı.

Kayıt yayınlandıktan sonra Yenidüzen Gazetesi’ne konuşan Ünsal, toplantıdaki konuyu HAGEM’in belirlediğini, kendisinin de anlattığını söyledi. Ünsal, “Kendi görüşümü değil, İslam’ı anlattım” dedi.

Sekiz kadın vekilden kınama

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fide Kürşat, Filiz Besim, Şifa Çolakoğlu ve bağımsız vekiller Ayşegül Baybars’la Jale Refik Rogers, Ünsal’ı kınadı.

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal’ın basına yansıyan kadınlara yönelik sözleri modern ve seküler bir yaşam biçimini benimsemiş olan tüm Kıbrıslı Türkleri derinden rahatsız etmiştir.

Ülkemizde yaşayan tüm kadınların temel insan haklarına yapılan bir saldırı olarak değerlendirdiğimiz ifadeleri görmezden gelmemiz veya kabullenmemiz halkın seçilmiş vekilleri olarak söz konusu değildir.

Kadınların bireysel ve medeni haklarına müdahale eden hiçbir yaklaşıma müsaademiz olmadığı gibi, kadınların yaşamları hakkında söz söylemenin hiçbir kurum yetkilisinin görevi olmadığını belirtmek isteriz.”

Doğuş Derya ayrıca Din İşleri Dairesi Başkanı Ünsal’ın ‘kadınları köleleştirme fantezisini Allah kelamı diye sunduğuna’ vurgu yaptı.

Din İşleri Dairesi’nin, laik hukuk devleti kuralları gereği, dinsel faaliyetlerin Anayasa ve yasalar dışına çıkmadan faaliyet göstermesi için kurulan bir kurum olduğunu vurgulayan Derya, Ünsal’a seslenerek “Şeriat düzeninde yaşamıyoruz! Burası Afganistan veya İran değil beyefendi. Gerici zihniyetiniz yüzünden Türkiye günde üç kadının öldürüldüğü bir ülke haline geldi. Ahmet Ünsal’ın görevden alınması gerekir” dedi.

Din işleri: Tamamen hukuki bir içeriğe sahip

KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey de bir açıklama yayınlayarak Ünsal’a “Kurumumuza ve ülkemize hizmette verimli olamıyorsunuz. Bu şartlarda size düşen kendi pozisyonunuzu gözden geçirmektir” çağrısında bulundu.

KKTC Din İşleri Başkanlığı adına yapılan açıklamadaysa Ünsal hakkında medyada yer alan haberlerin ‘asılsız olduğu’ öne sürüldü: “Tamamen hukuki bir içeriğe sahip olan sunum medyada çarpıtılmış, bazı cümleler bağlamından koparılmış, cımbızlanmış ve kamuoyunda Başkanı suçlayabilmek için her türlü ifadenin ve iftiranın yer aldığı bir metin haline getirilerek servis edilmişti.”

Görevine 20 Temmuz 2021’de başlayan Prof. Dr. Ahmet Ünsal ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ yurttaşı.

KKTC Din İşleri başkanı başbakan tarafından öneriliyor ve cumhurbaşkanınca atanıyor.