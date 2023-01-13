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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Turan: Aklın yolu bir, herkes haziran seçimlerindeki engellere baksın

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, haziranda engeller olduğunu belirterek, seçimin 18 Haziran’a en yakın tarihte yapılması gerektiğini söyledi.

Görsel: Habertürk

Uzun süre muhalefetten gelen erken seçim çağrılarına kapıları kapatan AKP’de seçimlerin öne alınmasına artık sıcak bakılıyor. AKP’liler bunu ‘erken seçim’ yerine ‘seçimlerin öne çekilmesi’ olarak adlandırıyor.


AKP içinde yeni seçim kanunun yürürlüğe gireceği tarihin (6 Nisan) sonrasına denk gelen 30 Nisan ve 14 Mayıs gibi tarihler konuşuluyor. AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevsim şartlarının dikkate alınarak seçim tarihinin güncellenebileceğini söylemişti.

Habertürk TV’de Mehmet Akif Ersoy’a konuşan AKP’li Turan, konuya dair şunları söyledi:

“Seçime kalmış üç-beş ay. Anayasa’nın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran’dır. Geçen Meral Akşener ve açıklama yaptı. ‘Hava sıcak seçim yapmayacak’ dediler. Bu çok cahilce açıklama. Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda ’18 Haziran’a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım’ diyoruz. 18 Haziran’a en yakın tarih hangisiyse onu yapmak lazım. Anayasa 116, ‘Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir’ diyor.”

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