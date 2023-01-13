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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme Onur Yürüyüşü yasağını iptal etti: Devlet yasaklamak yerine korumalı

Mersin Valiliği’nin Onur Yürüyüşü dahil LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini 15 gün boyunca yasaklamasına ilişkin davada mahkeme, Onur Yürüyüşü’nün çoğulculuğa ve toplumsal barışa katkı sağlayacağını, devletin yasaklamak yerine koruması gerektiğini belirtti. Yasağı iptal etti.

Fotoğraf: Reuters

Mersin Valiliği, 27 Temmuz 2022’de başlayacak hafta öncesinde 15 gün boyunca kentte LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamıştı. Kararın gerekçeleri ‘kamu esenliğinin genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması’ olarak sıralanmıştı.


KaosGL’den Yıldız Tar’ın haberine göre Muamma LGBTİ+ Derneği, valiliğe açtığı davayı kazandı. Mersin 2’nci İdare Mahkemesi, Anayasa ve uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak yasak kararını iptal etti.

Mersin Valiliği’nin ‘kimi soyut yakınmaları gerçek kabul ederek ortada suç işleneceğine dair açık ve somut bir delil yokken yasaklama kararı veremeyeceğini’ vurgulayan Mahkeme, Onur Yürüyüşü düzenlemenin demokratik bir topluma katkı sağlayacağını da belirtti.

‘Temel hak ve hürriyet kullanımı

Mahkeme oyçokluğuyla verdiği kararda ayrıca, IŞİD’in LGBTİ+’lara saldıracağına dair istihbarat bilgilerine karşı idarenin yasaklama değil, Onur Haftası ve Yürüyüşü’nü koruyacak önlemler alma sorumluluğunu da hatırlattı ve ekledi: “Toplumun cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bakımından farklılaşmış bir kesiminin maruz kaldığı nefret, ayrımcılık ve şiddete karşı toplumda duyarlılık ve farkındalık yaratmaya yönelik olduğu görülen ‘Onur Yürüyüşü’ çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayacağı için demokratik toplumda korunması gereken bir temel hak ve hürriyet kullanımıdır.

Kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının devlete yüklediği yükümlülük, yetki alanında bulunan tüm bireylerin yaşam hakkını gerek kamusal makamların ve diğer bireylerin, gerek kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek müdahalelere karşı koruma biçimindeki pozitif yükümlük gereğidir.”

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