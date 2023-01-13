Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan seçim beyannamesini karışık buldu: Kısaltın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine sunulan 17 maddelik seçim beyannamesinin kısaltılmasını istedi.

Fotoğraf: AA

2023 seçimleri için çalışmalarını sürdüren AKP’de seçim vaatleri netleşiyor. Enflasyon rekorlarında önlem almayan AKP, baz etkisinden kaynaklanan düşüşü kullanmaya başladı.


İktidar partisi, asgari ücrete zamlarla birlikte ekonomik göstergelerin toparlandığı propagandasını yapıyor. Buna EYT düzenlemesi, konut kampanyaları, anayasa değişikliği eşlik ediyor. Ancak yine de konut kampanyalarının beklenen sonucu verememesi ve hayat pahalılığındaki artış, AKP’de söylem değişikliklerini gerekli kıldı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AKP’nin düzenlediği strateji toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 17 maddelik bir seçim beyannamesi taslağı sunulduğunu yazdı. Ancak Erdoğan, ağırlıklı olarak ‘Türkiye Yüzyılı’ söylemi temelinde oluşan beyannamenin kısaltılmasını isteyerek daha somut öneriler beklediğini söyledi.

Fırat, Erdoğan’ın istediğinin ‘mümkün olduğunca vatandaşın anlayabileceği, onları temel önceliklerini önceleyen bir metin’ olduğunu yazdı.

Buna göre ekonominin AKP seçim beyannamesinde birinci başlık olması bekleniyor. Tarım, kadınlar, güvenlik, eğitim ve gençlere ilişkin gibi başlıklar da ön planda olacak.

SON HABERLER

Sigarada bu sefer 1 liralık indirim

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 1 TL indirim geldiğini duyurdu. Sigara ve içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yılbaşında yüzde 47 zam yapılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan vergi tutarı 9,76 liradan 14,39 liraya yükselmişti. 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren Philip Morris, British American Tobacco (BAT) ve Japan Tobacco International […]

Benzine zam

Benzinin litre fiyatına 79 kuruşluk zam yapıldı.