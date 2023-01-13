Erdoğan seçim beyannamesini karışık buldu: Kısaltın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine sunulan 17 maddelik seçim beyannamesinin kısaltılmasını istedi.

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2023 seçimleri için çalışmalarını sürdüren AKP’de seçim vaatleri netleşiyor. Enflasyon rekorlarında önlem almayan AKP, baz etkisinden kaynaklanan düşüşü kullanmaya başladı.

İktidar partisi, asgari ücrete zamlarla birlikte ekonomik göstergelerin toparlandığı propagandasını yapıyor. Buna EYT düzenlemesi, konut kampanyaları, anayasa değişikliği eşlik ediyor. Ancak yine de konut kampanyalarının beklenen sonucu verememesi ve hayat pahalılığındaki artış, AKP’de söylem değişikliklerini gerekli kıldı.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AKP’nin düzenlediği strateji toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 17 maddelik bir seçim beyannamesi taslağı sunulduğunu yazdı. Ancak Erdoğan, ağırlıklı olarak ‘Türkiye Yüzyılı’ söylemi temelinde oluşan beyannamenin kısaltılmasını isteyerek daha somut öneriler beklediğini söyledi.

Fırat, Erdoğan’ın istediğinin ‘mümkün olduğunca vatandaşın anlayabileceği, onları temel önceliklerini önceleyen bir metin’ olduğunu yazdı.

Buna göre ekonominin AKP seçim beyannamesinde birinci başlık olması bekleniyor. Tarım, kadınlar, güvenlik, eğitim ve gençlere ilişkin gibi başlıklar da ön planda olacak.