Demirtaş: Trol çalışmaları, iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecek

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, medyadaki trol çalışmalarının ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçeceğini söyleyerek uyardı: “Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarını paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün.”

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dün “Çok gizli” dediği dosyayı 12 Ocak’ta açıklamıştı. Özel, Soylu’nun danışmanı Emin Şen ve Ebabil Harekatı’na dikkat çekmişti.

Özel, Ebabil Harekatı’yla ilgili şunları söylemişti: “Bu arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Faturayı kesip parayı almışlar, bu paraları dağıtıyorlar. ‘Ebabil’in Telegram kanalındayız. ‘Eminimsi’nin yönettiği kanallar bunlar. ‘Ebabil Hareketi’, ‘Derin Kuvvetler’, ‘İBB Kandil kadrosu’ hesaplarının yönetildiği gizli kanal ve orada hazırlanan içeriklerin 8 bin sosyal medya trole servis edilen bilgiler. “

Demirtaş, Twitter’dan şunları yazdı: “Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir. Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim.”