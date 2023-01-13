Sözleşmeliye kadro düzenlemesi Meclis’te: 28 Kasım öncesini kapsayacak

Kamuda sözleşmeli çalışan yaklaşık 500 bin personelin kadroya geçişiyle ilgili kanun teklifi Meclis’e sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemenin 28 Kasım 2022’den önce işe başlayanları kapsayacağını açıkladı.
Sözleşmeli personel, kadroya geçişle birlikte görevde yükselme ve tayin hakkı elde edecek. Sözleşmeli personel bundan sonra 4/B üzerinden istihdam edilecek.
Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.
Üç yıl çalışma şartı
Elitaş’ın düzenlemeyle ilgili açıkladığı ayrıntılar şöyle:
*Düzenlemeden faydalanabilmek için üç yıl çalışma şartı aranacak ve bir yıl aday memurluk süreci olacak.
*Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.
*Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personelle belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek.
*230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak. Çalışma, sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.
*Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek.
*Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.
*Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek.
*Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak.