Erdoğan ‘NATO pazarlığında’ istemişti: İsveç, dört iade talebini daha reddetti

İsveç, Türkiye’nin ‘FETÖ’ bağlantılı olduğunu iddia ettiği dört kişinin iade talebini reddetti.

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Reuters’ın İsveç basınından aktardığına göre, iade talepleri 2019 ve 2020’de, yani İsveç, Finlandiya ve Türkiye’nin Ankara’nın iki kuzey ülkesinin NATO üyeliklerine ilişkin kaygılarını gidermek üzere üçlü muhtıra imzalamasından önce yapıldı. Aktarılana göre, İsveç Yüksek Mahkemesi’nin geçen yaz bu dört kişinin iade edilemeyeceğine karar verdiği ve hükümete bu karara uymaktan başka seçenek bırakmadığı belirtildi.

Türkiye, geçen ay, Today’s Zaman’ın eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş’in iade edilmemesini ‘olumsuz bir gelişme’ olarak nitelemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’nın İsveç’in NATO üyeliğini onaylanması için Keneş’in iadesini şart koşmuştu.

Ne olmuştu?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO’ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş ama Türkiye iki ülkenin adaylıkları konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti. Haziranda Madrid’deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye’nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye’nin ‘terör şüphelisi’ olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti.