Akşam Postası / 13 Ağustos 2022

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Barış Akademisyenleri’ mesajı: Görevlerine atanacaklar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençleri herkesin düşüncesini özgürce dile getirdiği bir Türkiye’yi düşünmeye çağırarak “Farklı düşündü diye görevlerine son verilen, fakat iktidarımızda hemen görevlerinin başına atanacak olan Barış Akademisyenlerini düşünün” dedi.

Sancar’dan ‘millet ittifakı’yla müzakere mesajı: İktidarı yüzde 70’le göndeririz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘millet ittifakı’yla doğrudan müzakere yapılması durumunda yüzde 60-70 oranında oyla ‘iktidarı göndereceklerini’ söyledi.

Soylu: Azez’de bayrağımızı yakmaya çalışanları yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la uzlaşma çağrısının ardından sokağa dökülenler arasında Türk bayrağını yakmaya çalışanlardan ikisinin yakalandığını duyurdu.

Nesin Vakfı’nın zeytinliklerini kundaklayanlar serbest

İzmir’in Tire ilçesinde, yazar Aziz Nesin tarafından kurulan Nesin Vakfı’na ait zeytin fidanlarıyla dolu araziyi 9 Ağustos’ta kundaklayan iki kişi serbest bırakıldı.

Yanan Balıklı Rum Hastanesi’nin tadilatı yılbaşına kadar bitecek

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yangında hasar gören binadaki temizlik çalışmasının bittiğini ve tadilatın yılbaşına kadar biteceğini söyledi.

Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atamalar

Jandarma Genel Komutanlığı’nda bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Nebati duyurdu: Bakanlık, gayrimenkulde arz dengesini bozanları inceliyormuş

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gayrimenkul sektöründeki mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelemeye alındığını duyurarak, konut satışındaki geliri doğru beyan etmeyenlerin tespit edileceğini söyledi.

Müzik meslek birliklerinden ortak bildiri: Festivallerin yapılması için elbirliğiyle mücadele etmeliyiz

Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasının yankıları sürerken, müzik meslek birlikleri ‘her türlü yasakçı zihniyete karşı’ ortak bir bildiri yayınladı.

Siirt’te iki aydır aranan hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde 11 Haziran’da Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’in cansız bedeni, arama çalışmalarının 64’üncü gününde bulundu.

Aydın’da ‘incir cipsi’ mesaisi başladı

Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın’da, incirin ince dilimler halinde kurutulmasıyla elde edilen incir cipsi mesaisi başladı.

ABD savaş gemileri ve uçaklarını Tayvan Boğazı’ndan geçirecek

ABD, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’i ziyaretinin ardından Çin’in ada üzerindeki askeri tehditlerinin artırmasına karşı, bölgedeki askeri varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Zoom görüşmesinde mastürbasyon yaparken yakalanmıştı: CNN yorumcusu işi bıraktı

Pandemiyle birlikte bir süreliğine eve taşınan ofislerle birlikte profesyonel hayatın önemli bir parçası olan videolu görüşmelerde beklenenden çok daha fazlasını sunan isimlerden biri de New Yorker yazarı ve CNN yorumcusu Jeffrey Toobin’di. İş toplantısında mastürbasyon yaparken yakalanan Toobin yaklaşık iki yıl sonra işten ayrıldığını duyurdu.

İşlemediği suç için hapiste geçirdiği 20 yılın bedeli 5 milyon dolar oldu

ABD’de jüri lehine ifade verebilecek şahitlere rağmen işlemediği bir suç nedeniyle 20 yıl hapis yatan adama 5 milyon dolar ödenmesine karar verdi.

Oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti: Organları bağışlandı

Trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen ABD’li oyuncu Anne Heche, yaşam destek ünitesi kapatılınca hayatını kaybetti.

Willian, ölüm tehditleri gerekçesiyle takımından ayrıldı

Brezilyalı futbolcu Willian Borges, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medyadaki ölüm tehditleri gerekçesiyle formasını giydiği ülkesinin takımı Corinthians’tan ayrıldı.