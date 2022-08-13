İşlemediği suç için hapiste geçirdiği 20 yılın bedeli 5 milyon dolar oldu

ABD’de jüri lehine ifade verebilecek şahitlere rağmen işlemediği bir suç nedeniyle 20 yıl hapis yatan adama 5 milyon dolar ödenmesine karar verdi.

Fotoğraf: NBC Nightline

Richard Rosario 1998’de görülen davada 1996’da Bronx’ta George Collazo’yu silahla öldürmekten suçlu bulunmuştu. Ancak Rosario cinayet saatinde Florida’da olduğunu ve lehine tanıklık yapabilecek 13 kişi olduğunu savunmuştu.

Mahkemedeki duruşmada üç görgü tanığı ifade verdi. İki tanık tarafından silahı ateşleyen kişi olarak tespit edildi. Üçüncü şahit Rosario’nun şüpheli olmadığını ve şüpheliyi tespit edebileceğini söyledi.

Diğer iki görgü tanığı ise Rosairo’yu bir grup başka şahısla yan yana durduğu olası şüpheliler arasından tespit etti. Guardian’ın aktardığına göre yan yana duran bir grup insan arasından suç işleyen şüpheliyi tespit etme sorunlu bir yöntem ve geçmişte de hatalı tutuklamalara neden olmasıyla biliniyor.

2017’de Rosario hatalı hüküm ve ceza verildiği gerekçesiyle dava açtı. “Hayatımı mahvettiler, ne kadar para öderlerse ödesinler kaybettiğim o kıymetli yıllarımı bana geri veremezler” diyen Rosario’ya New York’ta federal mahkemede görülen davada jüri 5 milyon dolar ödenmesine karar verdi.